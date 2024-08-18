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Деревянченко с травмой проиграл Мбилли в титульном поединке

Бокс
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Шестое поражения для Сергея

Деревянченко с травмой проиграл Мбилли в титульном поединке

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинско-американский боксер Сергей Деревянченко (15-6; 10 КО) проиграл в главном событии вечера в Квебеке (Канада). В поединке за титул чемпиона по версии WBC Continental Americas во втором среднем весе наш соотечественник уступил Кристиану Мбилли (28-0; 23 КО).

Бой длился все отведенные 10 раундов и завершился триумфом француза единогласным решением судей (100-90; 99-91; 98-92).

Уже во время поединка наш спортсмен получил травму левой руки и вынужден был боксировать исключительно правой. Сергей не сдался, но навязать конкуренцию сопернику не получилось.

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Это поражение стало пятым для Деревянченко в последних семи поединках. Зато Мбилли сохранил "ноль" в графе поражений.

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Сергей Деревянченко
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