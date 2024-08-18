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Деревянченко с травмой проиграл Мбилли в титульном поединке
Шестое поражения для Сергея
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинско-американский боксер Сергей Деревянченко (15-6; 10 КО) проиграл в главном событии вечера в Квебеке (Канада). В поединке за титул чемпиона по версии WBC Continental Americas во втором среднем весе наш соотечественник уступил Кристиану Мбилли (28-0; 23 КО).
Бой длился все отведенные 10 раундов и завершился триумфом француза единогласным решением судей (100-90; 99-91; 98-92).
Уже во время поединка наш спортсмен получил травму левой руки и вынужден был боксировать исключительно правой. Сергей не сдался, но навязать конкуренцию сопернику не получилось.
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Это поражение стало пятым для Деревянченко в последних семи поединках. Зато Мбилли сохранил "ноль" в графе поражений.
Watch Derevyanchenko's bicep ????#MbilliDerevyanchenko | LIVE on @ESPN pic.twitter.com/yX0HAicm13— Top Rank Boxing (@trboxing) August 18, 2024
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