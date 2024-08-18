Турки Аль аш-Шейх – о Деревянченко: Ему 38 лет, остановите бой

Министр Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх поделился своими впечатлениями от поединка с участием украинца Сергея Деревянченко (15-6; 10 КО) против француза Кристиана Мбилли (28-0; 23 КО).

"Его левая рука травмирована. Он не использует ее. Он боксирует одной рукой.

Ему 38 лет, и он боксирует одной рукой – остановите бой" – написал министр на своей официальной странице в Твиттер.