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Турки Аль аш-Шейх – о Деревянченко: Ему 38 лет, остановите бой

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Наши не сдаются

Турки Аль аш-Шейх – о Деревянченко: Ему 38 лет, остановите бой

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Министр Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх поделился своими впечатлениями от поединка с участием украинца Сергея Деревянченко (15-6; 10 КО) против француза Кристиана Мбилли (28-0; 23 КО).

"Его левая рука травмирована. Он не использует ее. Он боксирует одной рукой.

Ему 38 лет, и он боксирует одной рукой – остановите бой" – написал министр на своей официальной странице в Твиттер.

Напомним, что ранее Аль-Аш-Шейх рассказывал о карьере Уайлдера.

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