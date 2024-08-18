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Турки Аль аш-Шейх – о Деревянченко: Ему 38 лет, остановите бой
Наши не сдаются
Getty Images/Global Images Ukraine
Министр Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх поделился своими впечатлениями от
"Его левая рука травмирована. Он не использует ее. Он боксирует одной рукой.
Ему 38 лет, и он боксирует одной рукой – остановите бой" – написал министр на своей официальной странице в Твиттер.
Напомним, что ранее Аль-Аш-Шейх
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