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Шакур: Мне нравится Ломаченко, но он не хочет драться

Бокс
Обновлено

Ну это спорный вопрос

Шакур: Мне нравится Ломаченко, но он не хочет драться

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон (22-0; 10 КО) рассказал о своем отношении к чемпиону по версии IBF Василию Ломаченко (18-3; 12 КО). Его слова цитирует Boxing News 24:

"Мне нравится Ломаченко. Я видел его на боях, и он пытался много пиариться… Привлекать болельщиков и вести себя громко. Просто казалось, что он не хочет драться со мной" – сказал американец.

Напомним, что ранее Деревянченко прокомментировал поражение от Мбилли.

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