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Шакур: Мне нравится Ломаченко, но он не хочет драться
Ну это спорный вопрос
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон (22-0; 10 КО) рассказал о своем отношении к чемпиону по версии IBF Василию Ломаченко (18-3; 12 КО). Его слова цитирует Boxing News 24:
"Мне нравится Ломаченко. Я видел его на боях, и он пытался много пиариться… Привлекать болельщиков и вести себя громко. Просто казалось, что он не хочет драться со мной" – сказал американец.
Напомним, что ранее Деревянченко
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