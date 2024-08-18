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Американский промоутер раскритиковал угол Деревянченко за бой против Мбилли

Бокс
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В его словах есть истина

Американский промоутер раскритиковал угол Деревянченко за бой против Мбилли

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский промоутер Лу Ди Белла раскритиковал угол Сергея Деревянченко (15-6; 10 КО) за поединок против француза Кристиана Мбилли (28-0; 23 КО).

"Угол Деревянченко позволил ему получить жестокое избиение без уважительной причины – это позорно. Простите… Мне плевать. Этому нет никакого оправдания" – написал специалист на своей официальной странице в Твиттер.

Напомним, что ранее Деревянченко прокомментировал поражение от Мбилли.

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