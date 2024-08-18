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Американский промоутер раскритиковал угол Деревянченко за бой против Мбилли
В его словах есть истина
Getty Images/Global Images Ukraine
Американский промоутер Лу Ди Белла раскритиковал угол Сергея Деревянченко (15-6; 10 КО) за
"Угол Деревянченко позволил ему получить жестокое избиение без уважительной причины – это позорно. Простите… Мне плевать. Этому нет никакого оправдания" – написал специалист на своей официальной странице в Твиттер.
Напомним, что ранее Деревянченко
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