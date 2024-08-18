Мбилли – о победе над Деревянченко: Мой соперник настоящий гладиатор и воин

Чемпион мира по версии WBC Continental Americas во втором среднем весе Кристиан Мбилли (28-0; 23 КО) прокомментировал победу в поединке против украинца Сергея Деревянченко (15-6; 10 КО).

"Мой соперник был травмирован, но это не помешало ему отлично двигаться и хорошо боксировать. Я не смог полностью использовать его травму, потому что он проявил себя как настоящий боец. Я многому научился в этом поединке. Деревянченко – настоящий гладиатор и воин" – сказал француз.