Тренер Деревянченко рассказал, как украинец отказался остановить бой

Тренер украинского боксера Сергея Деревянченко (15-6; 10 КО) Андреа Розье рассказал о поведении своего подопечного в поединке против Кристиана Мбилли (28-0; 23 КО).

"Он имеет сердце воина. У него был разорван бицепс, мы все знаем, как это может быть больно. Я спросил его: Ты хочешь, чтобы я остановил это сражение? Он ответил "Нет".

Это признак воина. Он сражался одной рукой с одним из лучших бойцов второго среднего веса. Одной рукой. И он отдал все, что имел" – сказал Розье.