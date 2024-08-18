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Тренер Деревянченко рассказал, как украинец отказался остановить бой

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Тренер Деревянченко рассказал, как украинец отказался остановить бой

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренер украинского боксера Сергея Деревянченко (15-6; 10 КО) Андреа Розье рассказал о поведении своего подопечного в поединке против Кристиана Мбилли (28-0; 23 КО).

"Он имеет сердце воина. У него был разорван бицепс, мы все знаем, как это может быть больно. Я спросил его: Ты хочешь, чтобы я остановил это сражение? Он ответил "Нет".

Это признак воина. Он сражался одной рукой с одним из лучших бойцов второго среднего веса. Одной рукой. И он отдал все, что имел" – сказал Розье.

Напомним, ранее Деревянченко прокомментировал поражение от Мбилли.

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Комментарии
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Prach13 (Дрогобич)
18.08.2024 в 13:31
Наша гордість!!!
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Комментарии 1
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Prach13 (Дрогобич)
18.08.2024 в 13:31
Наша гордість!!!
Ответить
0
0

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