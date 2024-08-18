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Деревянченко-Мбилли: Видео-обзор лучших моментов поединка
Всему помешала травма
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинско-американский боксер Сергей Деревянченко (15-6; 10 КО)
Вашему вниманию видео-обзор лучших моментов боя:
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