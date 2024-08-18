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Деревянченко-Мбилли: Видео-обзор лучших моментов поединка

Бокс
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Всему помешала травма

Деревянченко-Мбилли: Видео-обзор лучших моментов поединка

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинско-американский боксер Сергей Деревянченко (15-6; 10 КО) проиграл в главном событии вечера в Квебеке (Канада). В поединке за титул чемпиона по версии WBC Continental Americas во втором среднем весе наш соотечественник уступил Кристиану Мбилли (28-0; 23 КО).

Комментарий Деревянченко

Комментарий Мбилли

Вашему вниманию видео-обзор лучших моментов боя:

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