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Бывший чемпион мира дал прогноз на бой Джошуа-Дюбуа
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Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира в легком весе, британец Энтони Кролла дал прогноз на бой своих соотечественников, супертяжеловесов Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и Даниэля Дюбуа (21-2; 20 КО). Его слова цитирует Seconds Out:
"Вне ринга я заметил изменения в Даниэле. Ему никогда не было комфортно перед камерой, но тот, кто ему сейчас дает советы, делает очень хорошую работу. В дни общения со СМИ он выходит и выдает веселые вещи, начинает нравиться людям. Но будьте честны, "Эй Джей" все еще является звездой шоу.
Это такой интригующий бой. Меня волнует то, что у "Эй Джея" фантастическая правая рука, и хотя Даниэль имеет хороший удар, другое дело – нанести его в бою с Джошуа в маленьких перчатках. Хотя я не списываюсь со счетов Дюбуа. Если он все еще будет держаться после четырех раундов, то это может стать его типом боя, и тогда вопрос состоит в том, кто имеет более тяжелые руки.
Я не могу решить, завершится ли этот бой досрочно или "Эй Джей" поймает Дюбуа в конце боя. Ни в коем случае результат не известен заранее, но я ставлю на досрочную победу" – сказал Кролла.
Напомним, что ранее Деревянченко
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