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Чжан Чжилей дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
Довольно однозначная позиция
фото из соцсетей
Китайский супертяж Чжан Чжилей (27-2-1; 22 КО) дал прогноз на поединок-реванш между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри ( 34-1-1; Его слова цитирует BoxingNews:
"В первом бою Усик нашел способ победить Тайсона Фьюри, и он продолжит это делать. Поэтому я думаю, что это (победа Усика – прим) повторится" – сказал китаец.
Напомним, что ранее менеджер Усика
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