Чжан Чжилей дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

Китайский супертяж Чжан Чжилей (27-2-1; 22 КО) дал прогноз на поединок-реванш между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри ( 34-1-1; Его слова цитирует BoxingNews:

"В первом бою Усик нашел способ победить Тайсона Фьюри, и он продолжит это делать. Поэтому я думаю, что это (победа Усика – прим) повторится" – сказал китаец.