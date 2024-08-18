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Чжан Чжилей дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

Бокс
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Довольно однозначная позиция

Чжан Чжилей дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

фото из соцсетей

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Китайский супертяж Чжан Чжилей (27-2-1; 22 КО) дал прогноз на поединок-реванш между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри ( 34-1-1; Его слова цитирует BoxingNews:

"В первом бою Усик нашел способ победить Тайсона Фьюри, и он продолжит это делать. Поэтому я думаю, что это (победа Усика – прим) повторится" – сказал китаец.

Напомним, что ранее менеджер Усика спрогнозировал пенсию для Фьюри.

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