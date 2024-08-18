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Экс-чемпион мира похвалил Деревянченко за бой против Мбилли
Заслуживает лучших слов
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира в первом среднем весе Серхио Мора похвалил украинского боксера Сергея Деревянченко (15-6; 10 КО) за
"Этот бой больше раскрыл способности Мбилли, чем что-либо еще. Мы знаем, на что способен Сергей, когда у него обе руки хороши. Прекрасное мужество показал Сергей, борясь весь поединок с одной рукой" – сказал Мора.
Напомним, ранее тренер Деревянченко
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