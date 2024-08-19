Джонни Нельсон: Джошуа победит Усика в 5 случаях из 100

Бывший чемпион мира британец Джонни Нельсон высказался о потенциальном третьем поединке между супертяжеловесами Александром Усиком и Энтони Джошуа.

"Версия Джошуа, которую мы видели в последних боях, выходит на ринг с уверенностью. Сохранит ли он уверенность в бою с Усиком, зная, что этот парень дважды его победил?

Если он выйдет на ринг таким, это может быть другая история, но я не знаю. Джошуа победит Усика в 5 случаях из 100. Усик его просчитал. Хотя у Джошуа по-прежнему остаются шансы, он способен победить нокаутом", — сказал Нельсон в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Ранее Усик назвал оппонента, с которым готов подраться после того, как победит Фьюри в реванше.