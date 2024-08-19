Джейк Пол: Боксеры говорят, что я видеоблогер, но потом оказываются на канвасе

Американский видеоблогер Джейк Пол высказался о предстоящем бое с легендарным боксёром и соотечественником Майком Тайсоном.

"Каждый раз одно и то же. Боец сидит напротив меня и говорит мне о том, что я видеоблогер. Каждый раз одно и то же дерьмо. А затем он заканчивает бой на чёртовом канвасе. Всё это вы вскоре увидите снова. Обещаю, что всё закончится точно так же", — сказал Пол на пресс-конференции.

Напомним, поединок Джейка Пола и Майка Тайсона состоится 15 ноября в США.