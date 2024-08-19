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Тони Беллью: Усика можно победить

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Британец считает, что все дело в темпе

Тони Беллью: Усика можно победить

Фото: The Independent

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский экс-чемпион Тони Беллью, встречавшийся в ринге с Александром Усиком, объяснил, почему украинцу удаётся побеждать более крупных соперников в супертяжёлом дивизионе.

"Я не смог победить, и знаете, почему? Я устал. Я сдулся после шестого или седьмого раунда. Нужен особенный парень, который сможет делать то, что делал я, на протяжении всех двенадцати раундов.

Усика можно победить. Есть способ. Но эти большие парни на это не способны, потому что у них нет двигателя, чтобы выдержать его темп", — сказал Беллью в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Александр Усик 18 мая 2024 года стал абсолютным чемпионом мира, нанеся первое поражение британцу Тайсону Фьюри.

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