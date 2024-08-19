Деревянченко: Хотел нокаутировать Мбилли одной рукой

Украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревянченко (15-6, 10 KO) прокомментировал поражение в бою против французского боксера WBC Continental Americas и WBA International Кристиана Мбилли (28-0, 23 KO).

"Да, я не хотел останавливать бой, хотел нокаутировать его одной рукой, чувствовал, что могу это сделать. Моя команда спросила меня, хочу ли я остановиться — это трудное решение, которое трудно принять из-за адреналина. Я не обвиняю их, мы на одной волне, они меня понимают.

Люди могут говорить, что хотят, они могут судить, они могут восхищаться, я не могу на это повлиять. Я благодарен всем, кто стоит за мной, моей семье, команде, моему менеджеру и болельщикам.

Я не делаю из ситуации трагедии. Есть травма, я ее вылечу, соперник - он один из тех, с кем я боксировал, ни больше, ни меньше, готовлюсь ко всем соперникам очень серьезно. Продолжаю... Я иду своим путем... Независимо от погоды. У Бога свои планы", - написал Деревянченко в соц. сети.