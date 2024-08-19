  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Деревянченко: Хотел нокаутировать Мбилли одной рукой
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Деревянченко: Хотел нокаутировать Мбилли одной рукой

Бокс

Украинский боксер прокомментировал результат боя

Деревянченко: Хотел нокаутировать Мбилли одной рукой

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер второго среднего веса Сергей Деревянченко (15-6, 10 KO) прокомментировал поражение в бою против французского боксера WBC Continental Americas и WBA International Кристиана Мбилли (28-0, 23 KO).

"Да, я не хотел останавливать бой, хотел нокаутировать его одной рукой, чувствовал, что могу это сделать. Моя команда спросила меня, хочу ли я остановиться — это трудное решение, которое трудно принять из-за адреналина. Я не обвиняю их, мы на одной волне, они меня понимают.

Люди могут говорить, что хотят, они могут судить, они могут восхищаться, я не могу на это повлиять. Я благодарен всем, кто стоит за мной, моей семье, команде, моему менеджеру и болельщикам.

Я не делаю из ситуации трагедии. Есть травма, я ее вылечу, соперник - он один из тех, с кем я боксировал, ни больше, ни меньше, готовлюсь ко всем соперникам очень серьезно. Продолжаю... Я иду своим путем... Независимо от погоды. У Бога свои планы", - написал Деревянченко в соц. сети.

По теме
yellow-arrow
Тони Беллью: Усика можно победить
yellow-arrow
Джейк Пол: Боксеры говорят, что я видеоблогер, но потом оказываются на канвасе
yellow-arrow
Джонни Нельсон: Джошуа победит Усика в 5 случаях из 100
Сергей Деревянченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости