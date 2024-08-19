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Оскар Де Ла Хойя: Мейвезер стал бизнесменом после нашего боя

Бокс

Промоутер считает, что именно их бой улучшил финансовое положение Флойда

Оскар Де Ла Хойя: Мейвезер стал бизнесменом после нашего боя

фото - boxingscene.com

Новина українською

Промоутер Оскар Де Ла Хойя высказался о карьере американского боксера Флойда Мейвезера после их боя в мае 2007 года.

"После того, как он побил меня, он стал "Деньги" Мейвезером. Он стал бизнесменом. По контракту у нас был пункт о реванше в течение года. Угадайте, что сделал Флойд? Он ушел из бокса на год и один день, пока срок действия контракта не истек", - сказал Де Ла Хойя в подкасте Club Shay Shay.

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Оскар Де Ла Хойя
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Источник:
24boxing.com.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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