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Оскар Де Ла Хойя: Мейвезер стал бизнесменом после нашего боя
Промоутер считает, что именно их бой улучшил финансовое положение Флойда
фото - boxingscene.com
Промоутер Оскар Де Ла Хойя высказался о карьере американского боксера Флойда Мейвезера после их боя в мае 2007 года.
"После того, как он побил меня, он стал "Деньги" Мейвезером. Он стал бизнесменом. По контракту у нас был пункт о реванше в течение года. Угадайте, что сделал Флойд? Он ушел из бокса на год и один день, пока срок действия контракта не истек", - сказал Де Ла Хойя в подкасте Club Shay Shay.
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Источник:24boxing.com.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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