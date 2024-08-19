Оскар Де Ла Хойя: Мейвезер стал бизнесменом после нашего боя

Промоутер Оскар Де Ла Хойя высказался о карьере американского боксера Флойда Мейвезера после их боя в мае 2007 года.

"После того, как он побил меня, он стал "Деньги" Мейвезером. Он стал бизнесменом. По контракту у нас был пункт о реванше в течение года. Угадайте, что сделал Флойд? Он ушел из бокса на год и один день, пока срок действия контракта не истек", - сказал Де Ла Хойя в подкасте Club Shay Shay.