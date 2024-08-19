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Тедди Атлас: Дюбуа не замечает удары, но Джошуа слишком сильно и точно бьёт
Тренер дал совет молодому боксеру
Фото: isport.ua
Известный американский тренер Тедди Атлас высказался о предстоящем титульном поединке в супертяжёлом весе между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, который состоится 21 сентября в Лондоне.
"Дюбуа не замечал удары. Они брызгами разлетались от его головы. Впечатлило ли меня это? Ещё как! Особенно впечатлила его команда. Люди, которые вывели его на этот уровень. Но я считаю, что он не может позволить себе это с Джошуа. Думаю, это уже не пройдёт. Джошуа слишком сильно и точно бьёт.
"Дюбуа подтянули ментально. Но теперь необходимо во что бы то ни стало улучшить его технически. Он должен научиться избегать этих ударов. Особенно на старте поединка", — сказал Атлас в интервью YouTube-каналу Stomping Ground.
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