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Майрис Бриедис объявил о завершении карьеры
Боксер провел на ринге 25 лет
Фото: Getty Images
Трёхкратный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) и победитель Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) латвиец Майрис Бриедис (28-3, 20 KO) объявил о завершении профессиональной карьеры.
"Друзья, поклонники и близкие. 25 лет назад я отправился в неизвестность, надев боксёрские перчатки и ещё не осознавая, что это приведёт меня к карьере профессионального спортсмена. Бокс стал моей страстью, карьерой и самой большой частью жизни.
Мне нелегко было принять решение. Путь, по которому я шёл все эти годы, был наполнен незабываемыми моментами и радостями побед, он сделал меня тем человеком, которым я являюсь сегодня, и дал возможность стремиться к целям.
Я хотел бы сказать спасибо за эти 25 лет и объявить о завершении профессиональной боксёрской карьеры", — написал Бриедис в социальных сетях.
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