  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Майрис Бриедис объявил о завершении карьеры
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майрис Бриедис объявил о завершении карьеры

Бокс
Обновлено

Боксер провел на ринге 25 лет

Майрис Бриедис объявил о завершении карьеры

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) и победитель Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) латвиец Майрис Бриедис (28-3, 20 KO) объявил о завершении профессиональной карьеры.

"Друзья, поклонники и близкие. 25 лет назад я отправился в неизвестность, надев боксёрские перчатки и ещё не осознавая, что это приведёт меня к карьере профессионального спортсмена. Бокс стал моей страстью, карьерой и самой большой частью жизни.

Мне нелегко было принять решение. Путь, по которому я шёл все эти годы, был наполнен незабываемыми моментами и радостями побед, он сделал меня тем человеком, которым я являюсь сегодня, и дал возможность стремиться к целям.

Я хотел бы сказать спасибо за эти 25 лет и объявить о завершении профессиональной боксёрской карьеры", — написал Бриедис в социальных сетях.

По теме
yellow-arrow
Усик признался, за какой европейский топ-клуб болел с детства
yellow-arrow
Тедди Атлас: Дюбуа не замечает удары, но Джошуа слишком сильно и точно бьёт
yellow-arrow
Оскар Де Ла Хойя: Мейвезер стал бизнесменом после нашего боя
Майрис Бриедис
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости