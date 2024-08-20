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Экс-чемпион мира Хуан Мануэль Маркес сделал прогноз на бой Сауль Альварес - Теренс Кроуфорд
Мексиканец ставит на своего соотечественника
ShowtimeBoxing
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне члена Зала славы, мексиканец Хуан Мануэль Маркес высказался о потенциальном поединке между соотечественником Саулем Альваресом и американцем Теренсом Кроуфордом.
"Я не думаю, что это хорошая идея для Кроуфорда, Канело больше него на два дивизиона. Опыт, сила и вес на стороне Канело. Кроуфорд – хороший боец, лучший в своём дивизионе, но вы теряете силу, когда поднимаетесь в весе.
Кроуфорд хорош, но 76 кг это перебор для него. Канело покажет 76 кг на весах, но с каким весом он выйдет на следующий день? Он может набрать 9 кг, в то время как Кроуфорд останется с изначальным весом. Я не хочу смотреть."
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