Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шакур Стивенсон проведет поединок с Джо Кординой
Поединок пройдет в Саудовской Аравии
http://fightnews.info/ fightnews
Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон проведёт защиту титула WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) против бывшего чемпиона во втором полулёгком весе (до 59 кг) британца Джо Кордины (17-1, 9 KO). Об этом сообщил председатель главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.
Их бой состоится 12 октября в Саудовской Аравии в соглавном событии боксёрского турнира. В главном поединке пройдёт противостояние между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.
Шакур Стивенсон в октябре 2021-го Стивенсон стал чемпионом в двух дивизионах, отобрав титул WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) у соотечественника Джамелла Эрринга, после чего стал объединённым чемпионом, одолев обладателя титула WBC мексиканца Оскара Вальдеса.
В ноябре 2023 года Стивенсон завоевал вакантный титул WBC в лёгком весе.
Популярное сейчас
- Известно, кто покажет матч Кривбасс - Бетис в плей-офф раунде Лиги конференций
- Динамо - Зальцбург. Анонс и прогноз матча квалификации ЛЧ на 21.08.2024
- Шовковский: Нужно крепко стоять на ногах, а в остальном будем полагаться на футбольного бога
- Американский чемпион мира по боксу затеял уличную потасовку. Видео
- Нефтчи Григорчука отказался подписать экс-нападающего Манчестер Сити и Интера
- Динамо – Зальцбург. АУДИО онлайн трансляция матча квалификации Лиги чемпионов