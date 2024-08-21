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Де Ла Хойя: Я говорил Канело, что у него мало опыта для боя с Мейвезером
Промоутер рассказал о поединке боксеров
Фото: Getty Images
Легендарный американский боксёр, а ныне промоутер Оскар Де Ла Хойя поделился воспоминаниями о поединке между соотечественником Флойдом Мейвезером-младшим и мексиканцем Саулем Альваресом.
Напомним, поединок Мейвезера и Альвареса состоялся в сентябре 2013 года и завершился победой американца раздельным судейским решением (117-111, 116-112, 114-114).
"Я говорил Канело: "Не дерись с Флойдом. Ты слишком молод, у тебя нет опыта". Ему был 21 год, он играл мускулами и показывал: "Я могу помериться силами с Флойдом. Я лучший из лучших". И угадайте что? Его сводили в школу, бой даже не был близким", — сказал Де Ла Хойя в интервью YouTube-каналу Club Shay Shay.
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