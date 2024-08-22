  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Дюбуа назвал боксера с самым сильным ударом
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дюбуа назвал боксера с самым сильным ударом

Бокс

Британец выбрал представителя супертяжелого веса

Дюбуа назвал боксера с самым сильным ударом

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский боксёр в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа назвал боксёра с самым сильным ударом.

"У кого самый сильный удар? Майк Тайсон", — приводит слова Дюбуа Sports Illustrated.

Напомним, что Дюбуа 21 сентября проведёт бой с соотечественником Энтони Джошуа. Тайсон за время профессиональной карьеры принял участие в 58 боях, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений.

По теме
yellow-arrow
Де Ла Хойя: Я говорил Канело, что у него мало опыта для боя с Мейвезером
yellow-arrow
Шакур Стивенсон проведет поединок с Джо Кординой
yellow-arrow
Ломаченко - о законе против РПЦ: Действительно "робымо историю". Безбожники думают, что победили
Майк Тайсон Дэниэл Дюбуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости