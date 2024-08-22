Дюбуа назвал боксера с самым сильным ударом

Британский боксёр в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа назвал боксёра с самым сильным ударом.

"У кого самый сильный удар? Майк Тайсон", — приводит слова Дюбуа Sports Illustrated.

Напомним, что Дюбуа 21 сентября проведёт бой с соотечественником Энтони Джошуа. Тайсон за время профессиональной карьеры принял участие в 58 боях, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений.