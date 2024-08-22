Эдди Хирн: Если Усик победит Фьюри, то мы будем сосредоточены на нём

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, высказался о его потенциальном третьем поединке с лидером дивизиона украинцем Александром Усиком.

"Я всегда смотрю наперёд, это моя работа. Но сейчас одновременно думаю о будущем и 21 сентября. Мы сфокусированы на этом. Но если Усик победит Фьюри, то мы будем сосредоточены на нём и на поединке за звание абсолютного чемпиона мира", — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

Напомним, 21 сентября в Лондоне (Великобритания) Джошуа сразится за титул IBF, ранее оставленный Усиком, с соотечественником Даниэлем Дюбуа.