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Эдди Хирн: Если Усик победит Фьюри, то мы будем сосредоточены на нём

Бокс

В команде Энтони работают над организацией поединка

Эдди Хирн: Если Усик победит Фьюри, то мы будем сосредоточены на нём

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, высказался о его потенциальном третьем поединке с лидером дивизиона украинцем Александром Усиком.

"Я всегда смотрю наперёд, это моя работа. Но сейчас одновременно думаю о будущем и 21 сентября. Мы сфокусированы на этом. Но если Усик победит Фьюри, то мы будем сосредоточены на нём и на поединке за звание абсолютного чемпиона мира", — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

Напомним, 21 сентября в Лондоне (Великобритания) Джошуа сразится за титул IBF, ранее оставленный Усиком, с соотечественником Даниэлем Дюбуа.

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