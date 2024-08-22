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Оскар Де Ла Хойя: Мне было жаль Райана Гарсию, в бою с Джервонтой Дэвисом
Промоутер вспомнил тот бой
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер, американец Оскар Де Ла Хойя прокомментировал поражение подопечного полусредневеса Райана Гарсии в бою с Джервонтой Дэвисом.
Напомним, поединок бойцов состоялся в апреле 2023 года и завершился победой Дэвиса нокаутом в седьмом раунде.
"Я не вёл переговоры об этом бое. Это делали юристы и советники Райана, так что это на их совести пункт о регидратации и гонорар. Мне ничего не оставалось делать, как только стоять в стороне и смотреть, как они совершают ошибки. Мне было жаль Райана, в бою он был ходячим мертвецом", — сказал Де Ла Хойя в интервью YouTube-каналу Club Shay Shay.
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