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Уоррен: Тайсон Фьюри понимает, что у него непростая задача в реванше с Александром Усиком

Бокс

Промоутер рассказал о подготовке британца

Уоррен: Тайсон Фьюри понимает, что у него непростая задача в реванше с Александром Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 KO) высказался о реванше британского боксера с Александром Усиком (22-0, 14 KO). Слова Фрэнка Уоррена приводит The Stomping Ground.

"Фьюри сейчас занимается тем, что берет себя в руки. Он понимает, что у него непростая задача — ожидает тяжелый бой. Конечно же, он хочет победить. Он хочет выйти в ринг и одержать победу.

Послушайте, поправьте меня, если я не прав. Все критики Тайсона ты и остальные сказали, что Усик — лучший хевивейтер его эры или этого века. И я с гордостью говорю это, потому что бой был чрезвычайно близким, раздельное решение. Важнее, когда Тайсон выиграет бой, одержит победу в реванше... Я посмотрю всем этим людям в глаза и скажу: "Что ж, скажите мне, ребята, кто лучший боец этой эры?"

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