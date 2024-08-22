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Уоррен: Тайсон Фьюри понимает, что у него непростая задача в реванше с Александром Усиком
Промоутер рассказал о подготовке британца
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 KO) высказался о реванше британского боксера с Александром Усиком (22-0, 14 KO). Слова Фрэнка Уоррена приводит The Stomping Ground.
"Фьюри сейчас занимается тем, что берет себя в руки. Он понимает, что у него непростая задача — ожидает тяжелый бой. Конечно же, он хочет победить. Он хочет выйти в ринг и одержать победу.
Послушайте, поправьте меня, если я не прав. Все критики Тайсона ты и остальные сказали, что Усик — лучший хевивейтер его эры или этого века. И я с гордостью говорю это, потому что бой был чрезвычайно близким, раздельное решение. Важнее, когда Тайсон выиграет бой, одержит победу в реванше... Я посмотрю всем этим людям в глаза и скажу: "Что ж, скажите мне, ребята, кто лучший боец этой эры?"
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