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Организаторы реванша Усик - Фьюри опубликовали постер к бою

Бокс

Он состоится 21 декабря

Организаторы реванша Усик - Фьюри опубликовали постер к бою

Фото: Queensberry Promotions

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Александр Усик и организаторы поединка-реванша с Тайсоном Фьюри на своих страницах в Instagram выложили постер предстоящего боя, который состоится в Саудовской Аравии 21 декабря.

Напомним, что первый поединок завершился победой Усика, который стал абсолютным чемпионом. Во втором бою на кону будет три титула, а не четыре, так как украинец освободил титул по версии IBF.

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Александр Усик Тайсон Фьюри
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