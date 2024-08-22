Организаторы реванша Усик - Фьюри опубликовали постер к бою

Александр Усик и организаторы поединка-реванша с Тайсоном Фьюри на своих страницах в Instagram выложили постер предстоящего боя, который состоится в Саудовской Аравии 21 декабря.

Напомним, что первый поединок завершился победой Усика, который стал абсолютным чемпионом. Во втором бою на кону будет три титула, а не четыре, так как украинец освободил титул по версии IBF.