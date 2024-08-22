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Организаторы реванша Усик - Фьюри опубликовали постер к бою
Он состоится 21 декабря
Фото: Queensberry Promotions
Александр Усик и организаторы поединка-реванша с Тайсоном Фьюри на своих страницах в Instagram выложили постер предстоящего боя, который состоится в Саудовской Аравии 21 декабря.
Напомним, что первый поединок завершился победой Усика, который стал абсолютным чемпионом. Во втором бою на кону будет три титула, а не четыре, так как украинец освободил титул по версии IBF.
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