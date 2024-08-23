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Нганну: Джон Джонс больше не хочет драться
Экс-чемпион UFC высказался о словах Уайта
Фото: Instagram
Бывший чемпион UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну раскритиковал президента UFC Дану Уайта за мнение, что бой между Нганну и Джоном Джонсом не произошёл из-за Фрэнсиса.
"Это новая версия, поскольку Дане в любом случае нужно что-то сказать. Насколько я понимаю, Джон Джонс не хотел драться со мной, по их словам, каждый раз, когда мы садились с ними за стол для обсуждения поединка. Они говорили: "О, этого не может случиться. Джон Джонс больше не хочет драться. Он живёт в Альбукерке, живёт своей маленькой жизнью, и на его банковском счёте много денег".
Думаю, что парень, который контролирует эту федерацию, конечно, может говорить всё, что хочет. Но именно я, Фрэнсис Нганну, был тем, кто просил бой с Джоном Джонсом", — приводит слова Нганну издание MMAJunkie.
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