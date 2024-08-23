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Эдди Хирн назвал первых соперников Шакура Стивенсона
Первый бой состоится в октябре
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Шакур Стивенсон подписал контракт с промоутером Эдди Хирном. Глава Matchroom Boxing уже назвал имена оппонентов, с которыми встретится 27-летний американский боец.
Уже 12 октября он встретится с бойцом этой же компании Джо Кординой. При этом WBC обязала Стивенсона провести бой с мексиканцем Хосе Сепедой.
"Первый шаг нашего плана — Кордина 12 октября, и, если он победит там, то Сепеда в феврале, а потом мы будем исходить из ситуации.
Это сделка на два боя, чтобы мы показали Шакуру, на что мы способны и чтобы он мог подготовиться к бою с Джервонтой Дэвисом следующим летом, если он, конечно, продолжит побеждать.
Бой с Сепедой может состояться в США. Он может пройти и в Эр-Рияде. Его первый бой состоится в Эр-Рияде 12 октября. Этот бой имел бы смысл в США, но мы открыты для любых гонораров за этот бой", — приводит слова Хирна BoxingScene.
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