Эдди Хирн назвал первых соперников Шакура Стивенсона

Шакур Стивенсон подписал контракт с промоутером Эдди Хирном. Глава Matchroom Boxing уже назвал имена оппонентов, с которыми встретится 27-летний американский боец.

Уже 12 октября он встретится с бойцом этой же компании Джо Кординой. При этом WBC обязала Стивенсона провести бой с мексиканцем Хосе Сепедой.

"Первый шаг нашего плана — Кордина 12 октября, и, если он победит там, то Сепеда в феврале, а потом мы будем исходить из ситуации.

Это сделка на два боя, чтобы мы показали Шакуру, на что мы способны и чтобы он мог подготовиться к бою с Джервонтой Дэвисом следующим летом, если он, конечно, продолжит побеждать.

Бой с Сепедой может состояться в США. Он может пройти и в Эр-Рияде. Его первый бой состоится в Эр-Рияде 12 октября. Этот бой имел бы смысл в США, но мы открыты для любых гонораров за этот бой", — приводит слова Хирна BoxingScene.