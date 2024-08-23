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Уоррен: Дюбуа доставил Усику проблемы

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Промоутер вспомнил бой

Уоррен: Дюбуа доставил Усику проблемы

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксёра Даниэля Дюбуа, настаивает, что его подопечный дал Александру Усику самый сложный бой до того момента, пока украинец не сразился с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Я всегда верил в Дюбуа, когда он еще был юным бойцом. Теперь он повзрослел, стал зрелым – не только физически, но и психологически, и это круто. Это действительно так, вы могли увидеть это в двух его последних боях.

Я считаю, что в бою с Усиком у Даниэля был такой же психологический настрой, как и в поединках с Хрговичем и Миллером. Он доставил Усику проблемы, идут споры по поводу удара ниже пояса. Но одно можно сказать точно: он потряс Усика. Дюбуа дал ему самый сложный бой в карьере до того момента, пока Усик не встретился с Тайсоном", — приводит слова Уоррена Boxingscene.

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