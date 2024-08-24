Все билеты на бой Джошуа-Дюбуа проданы

21 сентября в Лондоне (Великобритания) состоится поединок в супертяжелом весе. Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа (21-2; 20 КО) будет защищать титул в поединке против своего соотечественника Энтони Джошуа (28-3; 25 КО).

SkySports сообщает, что свободных билетов на суперпоединок уже не осталось. В доступе только ограниченное количество VIP и гостевых тикетов.

Напомним, что для Энтони этот поединок станет пятым на главном стадионе Лондона. Свой крайний бой "Эй-Джей" провел здесь против болгарина Кубрата Пулева в далеком 2020 году.

Дюбуа во второй раз выйдет на эту арену – в 2019 году Даниэль ярко нокаутировал Ричарда Гаррисона.