  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Все билеты на бой Джошуа-Дюбуа проданы
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Все билеты на бой Джошуа-Дюбуа проданы

Бокс
Обновлено

Невероятный ажиотаж

Все билеты на бой Джошуа-Дюбуа проданы

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

21 сентября в Лондоне (Великобритания) состоится поединок в супертяжелом весе. Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа (21-2; 20 КО) будет защищать титул в поединке против своего соотечественника Энтони Джошуа (28-3; 25 КО).

SkySports сообщает, что свободных билетов на суперпоединок уже не осталось. В доступе только ограниченное количество VIP и гостевых тикетов.

Напомним, что для Энтони этот поединок станет пятым на главном стадионе Лондона. Свой крайний бой "Эй-Джей" провел здесь против болгарина Кубрата Пулева в далеком 2020 году.

Дюбуа во второй раз выйдет на эту арену – в 2019 году Даниэль ярко нокаутировал Ричарда Гаррисона.

По теме
yellow-arrow
Уоррен: Дюбуа доставил Усику проблемы
yellow-arrow
Эдди Хирн назвал первых соперников Шакура Стивенсона
yellow-arrow
Нганну: Джон Джонс больше не хочет драться
Энтони Джошуа Дэниэл Дюбуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости