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Все билеты на бой Джошуа-Дюбуа проданы
Невероятный ажиотаж
Getty Images/Global Images Ukraine
21 сентября в Лондоне (Великобритания) состоится поединок в супертяжелом весе. Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа (21-2; 20 КО) будет защищать титул в поединке против своего соотечественника Энтони Джошуа (28-3; 25 КО).
SkySports сообщает, что свободных билетов на суперпоединок уже не осталось. В доступе только ограниченное количество VIP и гостевых тикетов.
Напомним, что для Энтони этот поединок станет пятым на главном стадионе Лондона. Свой крайний бой "Эй-Джей" провел здесь против болгарина Кубрата Пулева в далеком 2020 году.
Дюбуа во второй раз выйдет на эту арену – в 2019 году Даниэль ярко нокаутировал Ричарда Гаррисона.
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