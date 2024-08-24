Богачук: С Кроуфордом было бы интересно, но это не поединок мечты

Украинский боксер Сергей Богачук (24-2; 23 КО) рассказал о потенциальной организации поединка против американца, чемпиона мира по версии WBA Теренса Кроуфорда (41-0; 31 КО).

"Не уверен, что именно поединок мечты, но с Кроуфордом было бы интересно. Не знаю, как у меня пошел бы с ним бой. Допускаю, что у нас получилось бы неинтересное сражение. Особенно если он начнет бегать. Считаю, если он применит тактику "убегать – встречать – прятаться", то бой у нас не получится. Ведь в таком случае я тоже не буду слишком раскрываться, чтобы не пропустить встречный. И получится неинтересное сражение" – сказал Сергей.