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Богачук: С Кроуфордом было бы интересно, но это не поединок мечты

Бокс
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Комментарий украинца

Богачук: С Кроуфордом было бы интересно, но это не поединок мечты

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Сергей Богачук (24-2; 23 КО) рассказал о потенциальной организации поединка против американца, чемпиона мира по версии WBA Теренса Кроуфорда (41-0; 31 КО).

"Не уверен, что именно поединок мечты, но с Кроуфордом было бы интересно. Не знаю, как у меня пошел бы с ним бой. Допускаю, что у нас получилось бы неинтересное сражение. Особенно если он начнет бегать. Считаю, если он применит тактику "убегать – встречать – прятаться", то бой у нас не получится. Ведь в таком случае я тоже не буду слишком раскрываться, чтобы не пропустить встречный. И получится неинтересное сражение" – сказал Сергей.

Напомним, что ранее Эдди Хирн назвал первых соперников Шакура Стивенсона.

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Сергей Богачук
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