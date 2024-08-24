Усик – о будущем: Может, стану президентом Федерации бокса Украины

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) рассказал о своих планах после завершения профессиональной карьеры. Его слова цитирует NV.UA:

– Кем вы видите себя через 10 лет?

– Буду Усиком Александром Александровичем. И все. Бокс я не оставлю, он всегда будет со мной. Я буду работать в боксе, помогать боксу. Это часть моей жизни. Может, стану президентом Федерации бокса Украины, поработаю там, потом уйду министром спорта. Буду заниматься бизнесом и спортом.

– А президентом страны быть хотите?

– Нет, мне это не нравится.

– Ну, а политическая карьера вам интересна?

– Нет, политическая вообще не интересна, потому что я не верю в политику. Для меня политика – это когда нужно иногда сказать то, чего ты не сделаешь, а я не мог бы договориться со своей совестью. Все, что я делаю, и все, что у меня есть, формируется в диалоге и согласии с моей совестью и с самим собой.

– Министр молодежи и спорта это для вас не политическая позиция?

– Нет, не политическая, это менеджерская позиция. Это труд для спорта и для страны. Если страна в этом будет нуждаться, я буду работать на нее так, как я делаю это и сейчас. Для меня политика – это депутатство – сказал Усик.