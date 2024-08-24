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"Это настоящий, который мы забрали у нашего толстого друга из Лондона". Усик подарил Зеленскому свой пояс чемпиона мира WBC
Тот, который выиграл у Фьюри
Фото: ОП
Украинский боксер Александр Усик передал президенту Украины Владимиру Зеленскому свой пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета), который он получил в поединке против Тайсона Фьюри.
Боксер подарил пояс во время встречи президента с победителями и призерами летних Олимпийских игр-2024.
"Это настоящий, который мы забрали у нашего толстого друга из Лондона. Оригинальный пояс хочется, чтобы он остался у вас. Мы долго-долго работали, чтобы его забрать", - сказал Александр.
"Встреча с нашим боксером Александром Усиком. Это честь - получить его пояс. Пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. Спасибо за все, что ты делаешь для Украины. За то, что прославляешь украинскую силу и непобедимость. Спасибо!", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Второй бой Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21-го декабря. Встреча пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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