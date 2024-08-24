"Это настоящий, который мы забрали у нашего толстого друга из Лондона". Усик подарил Зеленскому свой пояс чемпиона мира WBC

Украинский боксер Александр Усик передал президенту Украины Владимиру Зеленскому свой пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета), который он получил в поединке против Тайсона Фьюри.

Боксер подарил пояс во время встречи президента с победителями и призерами летних Олимпийских игр-2024.

"Это настоящий, который мы забрали у нашего толстого друга из Лондона. Оригинальный пояс хочется, чтобы он остался у вас. Мы долго-долго работали, чтобы его забрать", - сказал Александр.

"Встреча с нашим боксером Александром Усиком. Это честь - получить его пояс. Пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. Спасибо за все, что ты делаешь для Украины. За то, что прославляешь украинскую силу и непобедимость. Спасибо!", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Второй бой Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21-го декабря. Встреча пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).