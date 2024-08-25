Белью назвал боксера, который сможет победить Усика

Британский супертяж Тони Белью рассказал, кто может победить чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) и дал прогноз на второй бой украинца против Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). Его слова цитирует Seconds Out:

"Усик сказал, какой тяжелый был его последний тренировочный лагерь. И сейчас есть только один человек в мире, который может победить Усика – он сам. Он снова победит Тайсона.

Александр Усик сейчас лучший супертяж и позвольте мне сказать вам, что он также войдет в список величайших тяжеловесов в истории бокса" – сказал Тони.