Усик – о Фьюри: Это очень умный супертяж

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) поделился впечатлениями от своего крайнего оппонента, британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО). Слова нашего спортсмена цитирует НВ:

"Фьюри – это невероятный оппонент. Поединок был очень сложным, но мы видим только поединок. Мы не видим всего айсберга, подготовки девять недель. Я пропустил все праздники, дни рождения детей. Пропустил день рождения Маши, был в лагере, тренировался. Но победа есть и слава богу. То, как было тяжело – это уже в прошлом. То, как сейчас – это сегодня и сейчас. То, что будет – это будет невероятно.

Я не сравниваю своих соперников, потому что они разные, с личным подходом. Тайсон ведет себя так, как он ведет, и люди в основном думают, что он немного нахал, немного дурак. Но он так делает, чтобы люди так думали. И люди так думают. А я так не думаю. Я знаю, что у него все нормально с физическими кондициями, с силой он совершает психологическую работу, направленную на его оппонента. Так что это очень умный супертяж" – сказал Усик.

Напомним, что бой Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.