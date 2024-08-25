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Усик – о перспективах Хижняка: У него невероятно большие шансы в профи
Интересно посмотреть в перспективе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) поделился своим мнением по поводу будущего олимпийского чемпиона Александра Хижняка. Его слова цитирует НВ:
"У него невероятно большие шансы. Некоторые люди выглядят не очень профессионально. Мне тоже много говорили, что не надо идти в тяжи, но все хорошо. Я думаю, что Саша изменится через полгода. Просто нужно дать ему немного другой работы.
Его папа – тренер, ему поможет какой-нибудь другой тренер. Просто добавить, ничего не нужно убирать. Просто добавить и развивать. Ему нужно больше работать корпусом и вовремя включать ноги, вовремя делать шаг назад, в сторону, вперед. Просто технически дать ему больше скилов, навыков" – сказал Александр.
Напомним, что ранее Усик
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