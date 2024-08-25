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Усик объяснил, почему отказался от пояса IBF

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Усик объяснил, почему отказался от пояса IBF

фото из соцсетей

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) рассказал, почему решил оставить пояс IBF. Слова нашего спортсмена цитирует НВ:

"Здесь нет честно или нечестно. Здесь все профессионально. Мы могли бы бороться и покинуть этот пояс, но мне все равно нужно было его защитить либо из Дюбуа, либо с Энтони Джошуа – не помню, кто был следующим.

Это нечестно по отношению к Тайсону Фьюри? Так мы не играем в игру "честно или нечестно". Мы играем так, как должно быть. Мы оставили пояс, потому что у нас есть матч-реванш" – сказал Александр.

Напомним, что ранее Усик рассказал о перспективах Хижняка в профи.

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