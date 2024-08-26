Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик рассказал с кем хотел бы провести бой
Украинский боксер поделился планами
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжёлом весе Александр Усик рассказал, с кем хотел бы провести поединок.
"Остались ли интересные соперники для меня? Возможно, третий поединок с Энтони Джошуа. И реванш с Тайсоном Фьюри", – заявил Усик в интервью на YuoTube-канале Video NV.
Напомним, первый поединок между Усиком и Фьюри состоялся в ночь с 18 на 19 мая в Саудовской Аравии. Бой продлился 12 раундов и завершился победой Александра раздельным решением судей.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Примера. Атлетико — Жирона 3:0. Незаметный Цыганков и провал вратаря
- Зальцбург – Динамо, Кривбасс – Шахтер, МЮ – Ливерпуль. Расписание футбола на 26 августа – 1 сентября
- Анчелотти коротко высказался о будущем Лунина
- Дюбуа назвал боксера с самым сильным ударом
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн