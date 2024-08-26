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Усик рассказал с кем хотел бы провести бой

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Усик рассказал с кем хотел бы провести бой

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжёлом весе Александр Усик рассказал, с кем хотел бы провести поединок.

"Остались ли интересные соперники для меня? Возможно, третий поединок с Энтони Джошуа. И реванш с Тайсоном Фьюри", – заявил Усик в интервью на YuoTube-канале Video NV.

Напомним, первый поединок между Усиком и Фьюри состоялся в ночь с 18 на 19 мая в Саудовской Аравии. Бой продлился 12 раундов и завершился победой Александра раздельным решением судей.

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