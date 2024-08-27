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Шакур Стивенсон: Ломаченко выбрал Камбососа, потому что он был самым лёгким соперником

Бокс

Американец высказал свое мнение относительно этого боя

Шакур Стивенсон: Ломаченко выбрал Камбососа, потому что он был самым лёгким соперником

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон считает, что украинец Василий Ломаченко провёл бой с Джорджем Камбососом из-за того, что посчитал его самым легким соперником.

Напомним, поединок между Ломаченко и Камбососом за вакантный титул IBF в лёгком весе (до 61,2 кг) состоялся в мае и завершился досрочной победой украинца.

"Лома выбрал тебя, потому что ты был самым лёгким из доступных соперников. Ты исполнитель одного хита, Джордж. Возможно, ты больше никогда не победишь в боксёрском поединке", — написал Стивенсон в социальной сети X.

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