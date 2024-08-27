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Сауль Альварес: Если мне заплатят достаточно денег, то я буду готов подраться с кем угодно
Мексиканец высказался о возможном поединке с Дэвидом Бенавидесом
Фото: Getty Images
34-летний мексиканский боксёр Сауль Альварес рассказал, при каких обстоятельствах готов провести бой с Дэвидом Бенавидесом.
"Не хочу говорить, что ему нужно делать, чтобы получить бой со мной. Если мне заплатят достаточно денег, то я буду готов подраться с кем угодно. Для меня наступило нужное время, чтобы попросить денег. Если они хотят, чтобы я с ним сразился, то мне должны заплатить должным образом.
Если на столе будет что-то хорошее для меня, то погнали. Мне всё равно. Он просто тяжелее. Это рискованный бой. Но я могу победить этого парня, хоть не в той манере, в которой делаю это всегда. Может быть, я подерусь с Бенавидесом до того, как повешу перчатки на гвоздь", — приводит слова Альвареса портал Boxing Scene.
Напомним, следующий бой Сауль проведёт против непобеждённого пуэрториканского боксёра Эдгара Берланги. Их поединок состоится 14 сентября
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