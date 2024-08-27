  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Сауль Альварес: Если мне заплатят достаточно денег, то я буду готов подраться с кем угодно
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сауль Альварес: Если мне заплатят достаточно денег, то я буду готов подраться с кем угодно

Бокс

Мексиканец высказался о возможном поединке с Дэвидом Бенавидесом

Сауль Альварес: Если мне заплатят достаточно денег, то я буду готов подраться с кем угодно

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

34-летний мексиканский боксёр Сауль Альварес рассказал, при каких обстоятельствах готов провести бой с Дэвидом Бенавидесом.

"Не хочу говорить, что ему нужно делать, чтобы получить бой со мной. Если мне заплатят достаточно денег, то я буду готов подраться с кем угодно. Для меня наступило нужное время, чтобы попросить денег. Если они хотят, чтобы я с ним сразился, то мне должны заплатить должным образом.

Если на столе будет что-то хорошее для меня, то погнали. Мне всё равно. Он просто тяжелее. Это рискованный бой. Но я могу победить этого парня, хоть не в той манере, в которой делаю это всегда. Может быть, я подерусь с Бенавидесом до того, как повешу перчатки на гвоздь", — приводит слова Альвареса портал Boxing Scene.

Напомним, следующий бой Сауль проведёт против непобеждённого пуэрториканского боксёра Эдгара Берланги. Их поединок состоится 14 сентября

По теме
yellow-arrow
Бывший боксер "Украинских атаманов" Денис Ящук погиб на войне с Россией
yellow-arrow
Шакур Стивенсон: Ломаченко выбрал Камбососа, потому что он был самым лёгким соперником
yellow-arrow
Усик рассказал с кем хотел бы провести бой
Сауль Альварес
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости