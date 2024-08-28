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Девин Хэйни может провести бой в декабре
Соперник уже известен
Фото: Інстаграм
Чемпион WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Девин Хейни (31-0, 15 KO) может провести объединительный поединок с австралийцем Лиамом Паро (25-0, 13 KO) в декабре, сообщил промоутер Эдди Хирн.
"Лиаму Паро понравился бы этот поединок. У Девина хорошее имя в Австралии после двух боёв с Камбососом. Это возможный вариант. Я разговаривал с Паро, и он сказал, что готов драться, если сделка будет правильной", — приводит Хирна издание BoxingScene.
На счету Лиама Паро 25 побед (13 – нокаутом) и ни одного поражения.
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