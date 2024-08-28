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Бой Джошуа — Дюбуа может побить рекорд по посещаемости

Бокс
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Бой Джошуа — Дюбуа состоится 22 сентября

Бой Джошуа — Дюбуа может побить рекорд по посещаемости

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, сообщил, что была подана заявка на увеличение вместимости зрителей на стадионе "Уэмбли" для боксёрского ивента, в главном поединке которого состоится поединок между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

"В связи с высоким спросом на билеты мы попросили увеличить вместимость стадиона "Уэмбли" для проведения долгожданного боя между Джошуа и Дюбуа. Мы надеемся установить рекорд по посещаемости стадиона "Уэмбли" по количеству зрителей в истории бокса", — написал на своей странице в социальных сетях Турки.

В том случае, если заявку организаторов одобрят, предстоящий ивент может побить рекорд посещаемости британских боксёрских турниров, который на данный момент составляет 94 000 зрителей.

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Энтони Джошуа Дэниэл Дюбуа
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