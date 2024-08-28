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Наоя Иноуэ показал физическую форму за неделю до боя

Бокс

Японский теннисист будет защищать свои титулы во втором легчайшем весе

Наоя Иноуэ показал физическую форму за неделю до боя

Фото: Інстаграм

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ продемонстрировал физическую форму за неделю до боя.

Напомним, Наоя Иноуэ в следующем поединке встретится с представителем Австралии Ти Джеем Доэни.

Бой запланирован на 3 сентября в Токио.

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Наоя Иноуэ
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