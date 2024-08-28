Сергей Богачук: Фундора самый лучший оппонент сейчас

Бывший временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-2, 23 КО) рассказал, кого считает лучшим соперником для себя.

"Фундора, по моему мнению, лучший в дивизионе. Для меня он самый лучший оппонент сейчас", — сказал Богачук.

Напомним, что в последнем поединке, который состоялся 10 августа Богачук проиграл Вирджилу Ортису решением судей.