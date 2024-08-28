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Сергей Богачук: Фундора самый лучший оппонент сейчас

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Сергей Богачук: Фундора самый лучший оппонент сейчас

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Бывший временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-2, 23 КО) рассказал, кого считает лучшим соперником для себя.

"Фундора, по моему мнению, лучший в дивизионе. Для меня он самый лучший оппонент сейчас", — сказал Богачук.

Напомним, что в последнем поединке, который состоялся 10 августа Богачук проиграл Вирджилу Ортису решением судей.

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Сергей Богачук
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Источник:
Thaboxingvoice
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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