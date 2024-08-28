Уоррен: Сейчас Дюбуа очень опасный молодой панчер в супертяжёлом весе

Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен в интервью для британского телеканала Box Nation высказался о поединке между бывшим объединённым чемпионом супертяжёлого дивизиона британцем Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) и чемпионом IBF британцем Дэниелом Дюбуа (21-2, 18 КО).

Фрэнк, уже прошёл 1 год и 1 месяц после боя Дюбуа против Усика. Время летит.

Да, когда ты думаешь, какой путь прошёл он за это время и где он сейчас — это невероятно.

Вас до сих пор ещё не отпустило то, что произошло в ту ночь?

Нет, всё прошло. Но я думаю, это ему помогло.

Если бы этот поединок случился сегодня, а вы говорите, психология Дэниэла поменялась, случилась бы такая же ситуация?

Я бы надеялся, что в этот раз было бы всё по-другому. Ты проходишь уроки в жизни. Когда кто-то проигрывает в боксе — это не конец света, я говорил об этом уже много раз. Если ты потерпел поражение, то тут дело в том, как ты с этим справишься. Он справился с поражением хорошо, и в своих нескольких последних боях, даже на пресс-конференциях и на съёмках он был совершенно другим по сравнению с прошлым, когда он просто сидел и особо не говорил. Сейчас он очень опасный молодой панчер в супертяжёлом весе, который на текущий момент в хороших психологических кондициях.