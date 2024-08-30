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Уоррен: Дюбуа доставил Усику больше проблем, чем Джошуа
Промоутер сравнил два поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер британского боксёра Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен, считает, что его подопечный дал Александру Усику более тяжелый бой, чем Энтони Джошуа.
"Джошуа – двукратный чемпион мира, обладающий солидным опытом. Но в поединке с Усиком Даниэль, как мне кажется, доставил сопернику больше проблем, чем Джошуа. Дюбуа однозначно нанёс Усику больше урона, чем Джошуа", – сказал Уоррен на канале BoxNation в YouTube.
Напомним, Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде. С Джошуа Александр встречался дважды и дважды победил: единогласным решением судей и раздельным решением.
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