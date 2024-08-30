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Уоррен: Дюбуа повзрослел и бьёт ещё сильнее

Бокс

Промоутер высказался о предстоящем бое с Джошуа

Уоррен: Дюбуа повзрослел и бьёт ещё сильнее

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского боксёра Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен намекнул, что его подопечный доставил большие проблемы Энтони Джошуа в спарринге.

"Джошуа прекрасно знает, насколько опасен Дюбуа. Слушайте, они же спарринговали. До сих пор ведутся споры о том, что же там на самом деле случилось, и я слышал две версии этого. Одна из причин, по которой мы подписали Даниэля, как раз состоит в том, что мне рассказали. Рассказали люди, которые были там и всё видели сами.

Тогда это был 17-летний парень против 24-летнего олимпийского чемпиона. Конечно, Дюбуа стал с тех пор сильнее. Теперь он бьёт ещё сильнее. Он повзрослел. Он выглядит более крепким психологически", — сказал Уоррен в выпуске на YouTube-канале Frank Warren's Queensberry Promotions.

Напомним, что Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа проведут поединок 21 сентября за титул нового чемпиона в супертяжёлом весе по версии IBF.

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