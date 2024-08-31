Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рашиский прихвостень путина приписал Усика к своим
Обычный свинособака
Getty Images/Global Images Ukraine
Представитель страны 404 в боксе, супертяж александр поветкин рассказал о своем отношении к украинскому чемпиону мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александру Усика (22-0; 14 КО).
"Я смотрел первое сражение. Усик – молодец, выиграл, достойно выиграл, молодец. Осудили ли Фьюри? Нет, я не согласен с этим. Я считаю, что Усик выиграл. В реванше я буду за Усика болеть. Несмотря ни на что, все равно он наш боец, школа советского союза, поэтому это даже не обсуждается" – сказало существо.
Напомним, что ранее Харлан
Популярное сейчас
- "Мы немного припозднились". Стерлинг - о переходе в Арсенал
- Трансфер Осимхена в Челси сорвался. Если его не продадут, то он не будет играть в первой команде Наполи
- Санчо стал конкурентом Мудрика в Челси, Стерлинг - в Арсенале, Брентфорд продал форварда за 40 млн евро
- Наоя Иноуэ показал физическую форму за неделю до боя
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- Пять голов от Руха, Русол в Карпатах и соперники Динамо в ЛЕ. Главные новости за 30 августа