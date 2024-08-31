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Рашиский прихвостень путина приписал Усика к своим

Бокс

Обычный свинособака

Рашиский прихвостень путина приписал Усика к своим

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Представитель страны 404 в боксе, супертяж александр поветкин рассказал о своем отношении к украинскому чемпиону мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александру Усика (22-0; 14 КО).

"Я смотрел первое сражение. Усик – молодец, выиграл, достойно выиграл, молодец. Осудили ли Фьюри? Нет, я не согласен с этим. Я считаю, что Усик выиграл. В реванше я буду за Усика болеть. Несмотря ни на что, все равно он наш боец, школа советского союза, поэтому это даже не обсуждается" – сказало существо.

Напомним, что ранее Харлан дала характеристику Усику.

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