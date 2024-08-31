Экс-чемпион мира дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу Тимоти Брэдли дал прогноз на бой-реванш между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24) КО). Его слова цитирует Seconds Out:

"Да, я думаю, что Усик снова победит. Я много раз ошибался. Я выбрал Тайсона победителем первого боя и ошибся. Фьюри был на пути к победе, но потом Александр перевернул сражение и победил" – сказал Брэдли.

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.