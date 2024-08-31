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Экс-чемпион мира дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
Золотые слова
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира по боксу Тимоти Брэдли дал прогноз на бой-реванш между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24) КО). Его слова цитирует Seconds Out:
"Да, я думаю, что Усик снова победит. Я много раз ошибался. Я выбрал Тайсона победителем первого боя и ошибся. Фьюри был на пути к победе, но потом Александр перевернул сражение и победил" – сказал Брэдли.
Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
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