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Промоутер Дюбуа: Даниэля не волнует, что он андердог в бою против Джошуа
Увидим как сложится
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа (21-2; 20 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, что уверен в своем подопечном перед поединком против Энтони Джошуа (28-3; 25 КО). Его слова цитирует boxingscene:
"Хргович тогда выглядел очень хорошо в начале боя, ловил Даниэля вправо. Но Дюбуа стиснул зубы и продолжал драться. В результате Даниэль сломал своего соперника, полагаю, что это произошло в конце пятого раунда. В это время я понял, что Дюбуа остановит Хрговича. Даниэль показал, на что способен. Тогда Дюбуа был андердогом.
Он был андердогом в боях с Джарреллом Миллером и Александром Усиком" – сказал специалист.
Напомним, что сражение Джошуа-Дюбуа состоится 21 сентября в Лондоне (Великобритания).
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