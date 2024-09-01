Экс-чемпион мира по боксу: Время Фьюри подходит к концу, Усик имел больше желания

Бывший чемпион мира по боксу Джонни Нельсон поделился своими мыслями по поводу боя-реванша между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО) ).

"Я просто думаю, что время Фьюри подходит к концу, как и у большинства бойцов. Я считаю, что тактика Тайсона Фьюри была неправильной. Я считаю, что Тайсон бил Усика, но я уверен, что Усик имел больше желания, чем Тайсон. А с большим желанием и злой решимостью он сломал характер Тайсона. Если Тайсон придерживается своих слов, иногда происходит… Он знает, как факт, что он неправильно провел бой.

Я уверен, что у него есть способности побить Усика, но я просто думаю, что если ты окружил себя людьми, которые не извлекают из тебя лучшее, то не стоит ожидать, что это будет в бою. Если он не изменит тренировочный лагерь, по моему мнению, те же вещи случятся снова. Я считаю, он должен что-то изменить, а этот бой все ближе" – сказал Нельсон.